Schettine orgulhoso pelo trajeto no clube: «Dou a minha alma pelo Vizela»

Os golos de Guilherme Schettine têm valido pontos importantes na caminhada do Vizela na 1.ª Liga. O melhor marcador da equipa, com 9 golos, tem a curiosidade de contribuir com pontos sempre que faz o gosto ao pé. Foi o que aconteceu na última vitória da equipa, na receção ao Arouca, onde marcou os dois golos que garantiram a vitória, por 2-1, acabando por ser considerado o melhor jogador em campo."Foi uma sensação muito boa. Foi muito importante a vitória e para mim também porque marquei os dois golos. Fiquei contente", começou por referir o avançado, que apontou na qualidade do coletivo para justificar os golos marcados e do qual espera repetir no domingo, contra o Marítimo. "A equipa está confiante. Estamos a preparar-nos bem para o jogo, vamos sempre em busca da vitória. Sinto que vai ser um jogo muito bom para a nossa equipa, está focada nisso, está a estudar bem o adversário e os três pontos vão ser nossos", referiu, com confiança.Pode ser coincidência, mas a verdade é que todos os golos marcados no campeonato garantiram pontos ao Vizela, mas isso não o faz considerar um talismã. "Não levo muito por esse lado. Faço o meu trabalho. Eu afino a pontaria, treino bastante, dou a minha alma pelo Vizela, creio que estou a representar muito bem a equipa e sinto-me muito feliz nesta casa. Quando os jogos acontecem, entro bem e, acima de tudo, sinto-me feliz", sublinhou.No jogo do próximo domingo, o estádio vai ter lotação esgotada e isso foi lembrado por Schettine: "É a nossa casa, os adeptos vão estar do nosso lado com toda a força e vão estar a apoiar-nos como sempre e vamos entrar tudo para somar os três pontos".Sobre a época, o avançado não tem dúvidas de que está a ser a melhor da carreira. "É, com certeza. Sinto-me bem, sinto-me feliz quando cheguei no clube, os jogadores, o staff, todos receberam-me muito bem. Isso deu-me bastante confiança para cumprir a minha parte e para desempenhar um bom trabalho no Vizela. Está a correr bem, estou a fazer bons jogos, sinto-me bem dentro do campo e isso é o fruto da felicidade. Quando estamos felizes, as coisas correm naturalmente bem", concluiu.Schettine falou aos jornalistas na cerimónia de entrega do prémio MVP do jogo com o Arouca, atribuído pela clínica dentária Vitalclin.