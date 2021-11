Schettine reencontra a sua melhor versão em Vizela

Depois de um período complicado, Guilherme Schettine parece estar a reencontrar a sua melhor versão no Vizela. E se dúvidas existirem em relação a isso, uma curta análise estatística ajuda a dissipá-las.





Com o golo frente ao Famalicão, o avançado chegou aos quatros tentos em 2021/22, superando assim a sua marca nos últimos dois anos. Em 2020/21, ao serviço do Sp. Braga e do Almería, o avançado brasileiro não marcou qualquer golo, ao passo que, há duas temporadas, no Santa Clara, fez apenas três.O jogador, que está emprestado pelo Sp. Braga, já referiu que o seu objetivo passa por superar os sete golos que apontou pelo Santa Clara em 2018/19.