Seleção atrasa chegada de Alvarado

Alejandro Alvarado vai integrar os trabalhos de pré-temporada apenas no início de julho. O médio, de 18 anos, está nos trabalhos da seleção de sub-20 dos Estados Unidos da América e tem dado conta do recado com exibições elogiadas pela crítica, no torneio que dá acesso ao campeonato do Mundo daquele escalão. Depois de terminada esta fase, o jogador foi autorizado a tirar alguns dias de férias antes de viajar para Portugal, na certeza de que chegará mais valorizado.

Alvarado foi contratado na época passada para ingressar nos sub-19, mas ainda acabou por fazer cinco jogos na equipa principal. O mediatismo na seleção norte-americana poderá contribuir para que tenha mais oportunidades em 2022/23.