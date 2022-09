Sequelas da Luz em diagnóstico

A dúvida em torno da disponibilidade física do central Bruno Wilson e do avançado Milutin Osmajic, que voltou a ser convocado para representar a seleção de Montenegro nos compromissos a realizar no final de setembro frente à Bósnia e à Finlândia, pode conduzir o técnico Álvaro Pacheco a ter de fazer alterações para a receção ao Estoril. A dupla não participou nos trabalhos de ontem porque foi realizar exames complementares de modo a averiguar a extensão das lesões musculares que forçaram as respetivas substituições durante o duelo com o Benfica.