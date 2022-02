«Só te faltou marcar um golo, és um gatuno»: Dirigente do Vizela suspenso por um mês

O Vizela começou a insurgir-se contra a arbitragem do jogo com o P. Ferreira no próprio dia, num jogo em que Cassiano foi expulso com vermelho direto aos 8' e Samu com duplo amarelo aos 85'. Pedro Albergaria, diretor-desportivo do Vizela, foi expulso pelo árbitro David Silva após o fim do encontro e o mapa de castigos do Conselho de Disciplina explica o episódio.Ora, Albergaria foi suspenso por 30 dias e multado em 2.040 euros por ter dito ao árbitro "de forma insultuosa" o seguinte: "Só te faltou marcar um golo, és um gatuno."Cassiano foi punido com dois jogos de suspensão por agressão ("agrediu um adversário dando um murro no peito com força excessiva, quando o jogo estava interrompido", explica o mapa de castigos) e Samu com um jogo de castigo.