Sócios do Vizela aprovam entrada de investidor da Malásia na SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os sócios do Vizela aprovaram, por unanimidade, o único ponto previsto na agenda de trabalhos da Assembleia Geral realizada esta noite, relativa à alienação de 29,9% do capital social da SAD, parte pertencente à Seca Incorporate (Hong Kong) Limited, a um novo grupo de investidores.Segundo explicou Eduardo Guimarães, presidente da direção, aos associados presentes, trata-se de um investidor da Malásia. Citado pela Rádio Vizela, o dirigente considera que o novo investidor "tem potencial para colocar o Vizela a lutar pelo meio da tabela para cima" e revelou que "pelos menos três reforços irão surgir nos próximos dias".A Seca, refere o órgão de comunicação local, compensou o Vizela em 150 mil euros por não ter cumprido o contrato de 10 anos firmado com os minhotos, em 2016.