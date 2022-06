Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sócios do Vizela podem renovar cadeira anual para a nova temporada Os associados do clube têm várias opções em função do lugar que pretendem ocupar para assistir aos jogos. Preços variam entre os 50 e os 140 euros





• Foto: José Reis / Movephoto