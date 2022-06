Thiago Pereira assina até 2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Thiago Pereira vai ser jogador do Vizela até 2026. O guarda-redes, de 18 anos, fez parte da formação no Benfica e na época passada integrou o plantel de sub-19, assinando agora o seu primeiro contrato profissional.A SAD minhota vê em Thiago Pereira uma aposta para o futuro, pelo que, por enquanto, vai trabalhar no plantel de sub-19 e sub-23.