Tomás Silva: «A Taça da Liga é o nosso Mundial»

À margem da visita que o Vizela fez a uma escola do concelho, Tomás Silva explicou à comunicação social a importância da Allianz Cup para o plantel."No Vizela jogamos sempre para ganhar independentemente da competição e é isso que vamos tentar fazer nos jogos que nos restam. Está tudo igual em termos de pontos [FC Porto e Mafra também empataram na 1ª jornada] e queremos ir a Mafra para conquistar os três pontos", começou por referir o jovem, que lamentou ainda o facto de, na primeira jornada do grupo, os minhotos terem cedido um empate com o Chaves já na reta final do encontro: "Queríamos ganhar, ainda para mais estando nós com mais um e a vencer perto do fim. Foi um bocado difícil de digerir, mas faz parte, é futebol e temos de aprender com os erros que cometemos".Apesar disso, Tomás Silva foi perentório em relação à forma como o clube encara a competição. "Estes jogos servem para continuarmos a crescer, a evoluir e para a equipa continuar a assimilar processos. A Taça da Liga é o nosso Mundial", rematou.