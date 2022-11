Tomás Silva e o "desafio" lançado por Álvaro Pacheco: «Vi muitos jogos do Kimmich e do Daniel Alves»

Uma das grandes novidades na presente temporada no Vizela esteve relacionada com a passagem de Tomás Silva da posição de médio para a de lateral-direito, num cenário ao qual, apesar de ter estranhado ao início, o jovem já está totalmente adaptado."Na época passada acabei por ser emprestado porque precisava de jogar. Isso foi conseguido, voltei este ano e o míster lançou-me um desafio e eu aceitei. O mais importante era somar minutos e foi isso que aconteceu. Sinto-me bem, a equipa está bem também e agora só quero continuar. O desafio do míster? Estávamos no estágio de pré-época, em Quiaios, e não tínhamos nenhum lateral-direito. O míster teve de se adaptar, falou comigo no primeiro dia e explicou-me que precisava de alguém para fazer de lateral-direito. Não estava à espera, mas aceitei, as coisas começaram a correr bem e acabei por ter minutos. Tive aquele choque inicial, mas o míster disse-me que tinha características que podiam assentar bem naquela posição. Passados dois ou três dias comecei a ver jogadores que acho que se podem assimilar às minhas características naquela posição e tentei aprender. Nesta fase da minha carreira só quero ter minutos e evoluir, seja a lateral ou a médio. Tenho de trabalhar e de estar preparado", começou por referir.O camisola 82 foi ainda mais longe na explicação do processo de adaptação à nova posição e revelou ainda quem são as suas referências: "Vi muitos jogos do Kimmich, que, com o Guardiola, passou de médio a lateral, e do Daniel Alves, que também pode jogar a médio. Depois fui vendo jogos olhando mais para os laterais-direitos".