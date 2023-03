Tomás Silva e o golo inaugural: «Não estávamos bem posicionados e o Sp. Braga aproveitou»

"Não percebemos muito bem o que aconteceu. O jogo esteve parado demasiado tempo na minha opinião, mas é futebol e temos de estar sempre concentrados. Não estávamos bem posicionados e o Sp. Braga aproveitou."



Momento individual

"Tenho vindo a trabalhar sempre da mesma maneira. Todos trabalhamos para jogar. Quando tenho oportunidade tento dar o meu máximo e o meu melhor em campo", terminou.

Tomás Silva lamentou a falta de eficácia da equipa, que acabou por sair este sábado com uma pesada derrota na receção ao Sp. Braga ()."Fizemos uma 1.ª parte muito boa, o Sp. Braga não teve muitas oportunidades e na primeira vez que chegou com perigo à nossa baliza fez golo. Nós tivemos várias oportunidades e não aproveitámos. Na 2ª parte, arriscámos mais e o Sp. Braga aproveitou os nossos erros, mas mesmo assim tivemos uma boa reação e fizemos um bom jogo. Temos de melhorar no último terço, na eficácia, e pensar já no próximo jogo. Vamos a Portimão buscar os três pontos", atirou, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.