Tomás Silva: «Sinto-me bem a jogar em qualquer posição»

Tomás Silva regressou à titularidade no jogo com o Casa Pia e a sua exibição convenceu os adeptos, que o elegeram como melhor elemento em campo. Uma distinção que deixou o jovem atleta satisfeito."É sempre bom quando o nosso trabalho é reconhecido e mais especial para mim por ser considerado o homem do jogo pelos adeptos do Vizela. Sinal que o meu trabalho está a ser bem feito.""Sinto-me confortável a jogar em qualquer posição, seja a lateral ou a médio. O importante é ajudar o Vizela. Sinto-me bem dentro de campo, independentemente da posição. Quero continuar a trabalhar para ajudar o clube a tingir os objetivos.""Vamos entrar para vencer como fazemos em todos os jogos, queremos conquistar os 3 pontos. Será importante para nós continuar a fazer bons jogos e ter boas exibições. O nosso plantel tem muita qualidade e estamos a trabalhar muito bem.""Estamos a fazer uma época muito boa. Conseguimos o primeiro objetivo, que era a permanência e consolidar o Vizela na 1.ª Liga. Não queremos parar por aqui, somos ambiciosos e queremos acabar a época da melhor maneira. A época individualmente está a correr-me bem. Tenho jogado mais que na época passada e vou continuar a trabalhar para somar mais jogos e mais minutos.""O Tulipa assumiu a equipa depois do jogo com o Paços. Não pude jogar porque tinha sido expulso com o Vitória para a Taça e o treinador quis depois manter o mesmo onze. Foi coincidência. Desde que o Tulipa chegou, sempre trabalhei no máximo para ser opção. Tem acontecido nos últimos tempos ser mais regular e vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor."