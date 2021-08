Tudo sobre o Vizela 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Vizela é um caso raro no futebol português. Ascendeu ao segundo escalão do futebol português em 2019/20, subindo novamente de divisão no ano seguinte. Para além de vários jogadores terem acompanhado a equipa desde o Campeonato de Portugal até à 1ª Liga, também o seu treinador - Álvaro Pacheco - fez parte desse percurso. Com apenas duas participações no topo do futebol nacional, a última em 1984/85 - o primeiro campeonato de Pinto da Costa -, os Vizelenses embarcam nesta aventura com renovadas ambições.