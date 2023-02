Tulipa: «A minha equipa não se escondeu tanto como pensavam que ia acontecer»

Tulipa considerou que os primeiros 45 minutos do FC Porto-Vizela foram equilibrados e que os dragões acabaram por sentenciar a partida quando os vizelenses arriscaram mais em busca do golo do empate."Parece-me que o jogo na 1.ª parte foi equilibrado, sem grandes oportunidades. Não quisemos fugir do nosso padrão, sair a jogar, ter espaço para construir desde trás. Nem sempre fomos eficazes nisso e atrair o FC Porto para nos dar oportunidade e sair com os homens mais rápidos, o ponta [de lança], os alas ou laterais. Teve a ver com o mérito e a forma como o FC Porto nos analisou. Na 1.ª parte mais domínio do FC Porto, nós em bloco meio baixo. Através de um erro de saída nossa, queríamos atrair laterais para ficarmos em igualdade e sofremos o golo. Na 2.ª parte, mais do mesmo com domínio do FC Porto a encontrar espaços e profundidade por João Mário e a ligar pelos homens de dentro, queríamos ter mais bola e não fomos capazes. Quando se gerou mais espaço, nunca fomos ao lado livre e o FC Porto nessa pressão tinha mais gente e bloqueou-nos isso", começou por referir o técnico do Vizela à Sport TV."Arriscámos, introduzimos o segundo avançado, o que não é muito treinado por nós, metemos dois pontas e ficámos mais fragilizados e nas coberturas à linha defensiva. Com mérito, o FC Porto fez o segundo golo e resolveu o jogo. Nada a dizer, FC Porto foi mais forte, mas a minha equipa joga bem, não se esconde tanto como pensavam que ia acontecer. Uma equipa com tendência de pressionar alto. Quando não conseguimos foi mérito do FC Porto", acrescentou."Os jogos que tivemos fora foram com adversários dificieis, mas o de Famalicão foi muito bem disputado e tivemos possibilidade de ganhar. Tem a ver com os adversários. Percebemos e hoje avisamos a equipa que não queríamos correr o risco de não perder a nossa identidade para, na sexta-feira, estarmos completos para tomarmos as melhores decisões e vencer o Chaves. Não temos duas caras, mas tem a ver com as competências do adversário.""Essa foi uma das substituições que foram feitas a pensar na grande influência que ele tem no nosso jogo. O Igor [Julião] também. Começamos a entrar num plano de 4x2x4, o FC Porto foi forte nas transições, deixamos a linha defensiva exposta e achámos que era melhor introduzir o Tomás [Silva] para amenizar esse aspeto."