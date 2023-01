Tulipa: «A nossa ambição de ganhar fez-nos perder o equilíbrio em alguns momentos»

Após o desaire frente ao Famalicão , Tulipa deixou alguns reparos à exibição do Vizela."Não fizemos o jogo que tínhamos planeado na 1ª parte, a circulação foi passiva. O jogo foi muito igualado e o o Famalicão teve a felicidade e o mérito de chegar ao golo no último lance. Na 2ª parte houve mais Vizela e ajustámos o que nos tinha condicionado na 1ª parte. Fomos enérgicos e começámos a ser mais fortes nos duelos. No entanto, a nossa ambição de ganhar fez-nos perder o equilíbrio em alguns momentos. Numa dessas jogadas o Famalicão fez o segundo golo. Nunca podemos perder a vontade de querer ganhar, mas temos de perceber que, para atacar bem, temos de gerar equilíbrios que nos dêem estabilidade. Temos de gerir melhor o jogo e ganhar alguma maturidade. No entanto, a sensação com que saio é que a equipa está a crescer e a criar oportunidades. Só não estamos felizes com o resultado porque tínhamos outras ambições", referiu.