Tulipa: «Acabámos por cima um jogo que teve demasiadas faltas»

Tulipa, treinador do Vizela, lamentou o 0-0 final diante do Chaves, no jogo de abertura da 20ª jornada da Liga Bwin."Sabe-me a pouco [o empate]. Tínhamos algumas prioridades para este jogo e não foram aplicadas, por mérito do adversário, porque a nossa primeira parte não foi boa. Pensava ganhar, mas, da forma como o jogo decorreu, o resultado ajusta-se ao que se passou. Cada uma das equipas se superiorizou em cada uma das partes. [Na primeira parte] deixámos que jogadores vitais, de grande importância no Chaves, tivessem espaço para encontrar os jogadores mais adiantados. Se não apertássemos o portador da bola logo numa fase inicial e as linhas de pressão não andassem juntas, iríamos ter dificuldades. Foi o que aconteceu. Houve mérito do adversário e demérito nosso. Percebemos que não fizemos isso bem e corrigimos. Os ajustes posicionais [na segunda parte] levaram a que a nossa equipa melhorasse e ganhasse uma energia diferente. Acabámos por cima um jogo que teve demasiadas faltas [30] para o jogo que foi", reiterou"Pela experiência que tenho de jogador, pareceu-me [que o Guzzo] sofreu uma lesão muscular. E acabou por não ser feliz na conclusão daquele lance [isolado]. Acreditamos muito no nosso posto médico. Vamos fazer um esforço para o recuperar. Pode ser uma perda significativa. Não mexemos muito no plantel [durante o mercado de transferências], porque acreditamos muito na estrutura que temos. Pode ser nestes momentos que aparecem as oportunidades para os nossos outros jogadores".