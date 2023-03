Tulipa antevê encontro com o Portimonense: «Será um jogo importante para nós»

O Vizela desloca-se este sábado ao terreno do Portimonense (15h30) com o objetivo de regressar às vitórias e deixar para trás o peso da maior derrota da época imposta pelo Sp. Braga (4-0) na última jornada. Uma missão que Tulipa acredita ser possível alcançar, apesar dos avisos sobre a qualidade do adversário."Será um jogo importante para nós, porque vimos de um resultado negativo, contra um adversário que luta pelos mesmos objetivos do Vizela. É um adversário que, pese embora não ter conseguido muitos pontos nos últimos tempos, é bem treinado, com boa qualidade de jogo e um sentido posicional muito interessantes. É agressiva e muito forte fisicamente. Teremos de saber lidar com todo esses atributos sem deixarmos de ser nós. Queremos ter bola e se o conseguirmos vamos ter capacidade de conquistar pontos.""É a qualidade da equipa, é organizada e tem jogadores fortes, ágeis. Têm optado por colocar uma linha de quatro, quase todos jogadores centrais, enquanto os laterais andam mais à frente. Tem uma boa dinâmica na frente. Para este jogo, provavelmente vão recuperar o Rochez, um jogador interessante a nível individual. Mas a equipa vale pelo seu todo.""O jogo não foi mal jogado. Foi bem jogado por nós. Nos aspetos de finalização, voltámos a não ser eficazes. Tínhamos alertado os jogadores perto da área para sermos mais assertivos, porque no primeiro erro o adversário ia aproveitar. O Sp. Braga marcou os três primeiros golos assim, em transições rápidas. Não podemos alterar isto, porque é nosso, da nossa equipa. Nesses espaços de perda, onde o adversário feriu, são espaços que não podemos voltar a consentir.""Estamos a ser uma equipa privilegiada porque temos bons jogadores. Enquanto treinador, fico feliz por ter esses cinco jogadores e por um dos elementos dos sub23 poder ir à seleção da Colômbia, o que não é fácil. É sinal que se escolheu bem. Está-se a tirar partido dessas escolhas. O caminho é esse. O Ivanildo aceitar jogar por Cabo Verde? Quando um jogador encaixa nas seleções atá aos sub-21, depois pode optar por outro país. É uma opção dele. É um jogador com uma capacidade de trabalho incrível. Nunca baixou os braços e está a demonstrar o que ele é."