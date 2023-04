Tulipa antevê jogo frente ao Arouca: «Será um jogo de medir forças»

O Vizela defronta este domingo (20h30) o Arouca, num jogo importante para poder encurtar a diferença pontual para o adversário. Tulipa reconhece qualidades ao Arouca, mas está confiante na vitória."Preparamos todos os jogos para ganhar, sabendo que vamos defrontar um adversário competente, está a fazer uma época de excelência e será um desafio para nós. Têm uma equipa competente e boa, mas não fugimos da nossa ambição. Sabemos dos processos do adversário, tem jogadores de muita qualidade. Por isso, teremos de ser pacientes e se formos exigentes poderemos trazer pontos", referiu."O meu propósito é mandar no jogo, muitas vezes não é possível, mas queremos ser uma equipa proativa. A tendência é que sejamos nós a controlar o jogo com bola, sermos nós a mandar. Mas também percebemos que há essa intenção do outro lado. Será um jogo de medir forças e quem for mais assertivo fará sempre golos. O Arouca tem bons avançados e consegue boas decisões no último terço, mas também temos bons avançados...""Se reportarmos ao que foi o último jogo com o Sporting, percebemos que o Arouca quando se põe em vantagem consegue defender bem os espaços. Faz muitas vezes uma linha de seis, mais dois por dentro para a primeira pressão. Mas, quando não joga contras as equipas grandes, tem comportamentos diferentes. É uma equipa que tem uma diferença pontual boa para nós e para o 6.º classificado, mas nos últimos jogos fez 19 pontos e nós fizemos 18. Por isso, as forças são relativamente iguais.""Os nossos adeptos têm sido importantes e sabemos que há essa ambição da equipa estar perto dessas zonas. O sonho dos adeptos é a grande força do clube e é legítimo poder sonhar com isso. Mas devemos dar mais passos seguros. Queremos chegar aos 42 pontos, os mesmos que na primeira volta e se ganharmos conseguiremos esse objetivo."