Tulipa: «Às equipas grandes, quando lhes tiramos a bola, metemo-nos em problemas»

O treinador do Vizela, Tulipa, analisou as incidências da derrota (4-0) no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, no adeus minhoto à Allianz Cup."Foram duas partes completamente diferentes. Adaptámo-nos muito bem aquilo que é a exigência do jogo do FC Porto na primeira parte. Conseguimos ter bola. Às equipas grandes, quando lhes tiramos a bola, metemo-nos em problemas. Conseguimos fazer isso. Nomeadamente numa construção de segunda para a terceira fase, nomeadamente quando construímos com três jogadores, também quando tínhamos os laterais a dar largura conseguimos criar alguns problemas. Cometemos um erro grave que não devia acontecer, logo nos primeiros minutos e que não devia acontecer, que nos intranquilizou momentaneamente. Depois, fomos para jogo e acho que a primeira parte é equilibrada. A segunda parte foi completamente diferente. O FC Porto fez duas trocas mas mexeu muito com o seu jogo entrelinhas e a largura assegurada pelos laterais. Consegue ter muitos homens por dentro para ligar o jogo. Não controlámos isso. Os centrais conduziram a bola para mexer na estrutura de meio-campo. O FC Porto encontrou ali muitos espaços e colocou-nos ali fora de jogo. Tenho de dar uma palavra de apreço à equipa, porque não baixou os braços. Queríamos estar juntos numa fase sofrida para nós. Claramente, a primeira parte foi muito melhor do que a segunda", vincou o técnico que sucedeu a Álvaro Pacheco."O jogo é de erros, temos de estar preparados para isso. Isto não é um acaso. Também já aconteceu a época passada aqui. Tínhamos falado sobre isto. É uma desatenção mas entrámos novamente no jogo. Tivemos, depois, uma oportunidade muito clara e não conseguimos fazê-la. O jogo anterior, com o Mafra, em função do que foi termos estado em inferioridade numérica, respondemos bem. Conseguimos ter uma oportunidade para ficar por cima e falhámos. Trazer para este jogo mais pontos seria diferente. Fiquei satisfeito com a primeira parte. A equipa jogou bem. Aquilo que propusemos para o jogo, mas a segunda há um grande mérito do FC Porto, fomos um bocadinho abaixo após o 2-0. O FC Porto dança muito bem o jogo, de corredor para corredor, cansa os adversários. Claramente, aí não fomos competentes. Temos de olhar para trás e ver o que não fizemos bem, mas esta é uma equipa que assegura competência e qualidade. Acima de tudo, temos um grupo fantástico e há que descansar um pouco agora e preparar, depois, o jogo do campeonato", adiantou ainda.