Tulipa e a gestão entre a luta pela permanência e a Europa: «É fácil estimularmos os jogadores»

Depois da paragem para os compromissos internacionais, o Vizela regressa à competição com a receção ao Casa Pia, agendada para as 15h30 deste sábado. Na antevisão da partida, o treinador Tulipa começou por fazer um balanço desta pausa competitiva."Tivemos duas semanas de paragem, mas também tivemos muita gente de fora. No entanto, ainda bem que assim é, é sinal que temos jogadores a representar as respetivas seleções. Após o jogo em Portimão tivemos dois jogadores e um castigado, pelo que que a primeira semana serviu para curar isso e olharmos para nós. Na segunda semana, a ausência dos jogadores limitou-nos um pouco a preparação do encontro. No entanto, houve uma disponibilidade muito grande de toda a gente para ajudar, sabendo que ainda não temos garantido o primeiro grande objetivo do Vizela: a permanência. Queremos encontrar os pontos suficientes para alcançarmos esse objetivo o mais rápido possível", vincou, descrevendo depois o que espera do Casa Pia: "Vamos enfrentar uma equipa forte, muito consistente, robusta em função do seu padrão de jogo e que defende muito bem. O Casa Pia tem processos de jogo seguros e práticos, quando recupera a bola não perde tempo ao atacar a baliza adversária. Planear este jogo é ter cuidado com o que o adversário faz, mas sem perdermos o que é nosso. Temos de preparar os equilíbrios e os momentos de transição, principalmente a defensiva. Quando nos derem espaço para a transição ofensiva temos de ser letais. Queremos também aproveitar os espaços que nos possam dar a nível ofensivo para sermos letais. Quem gere melhor estes momentos do jogo normalmente vence"Mostrando-se feliz com o facto de Ivanildo Fernandes, que só volta aos treinos nesta sexta-feira à tarde, se ter estreado como internacional por Cabo-Verde, o timoneiro dos minhotos foi perentório em relação ao objetivo do clube para o que falta jogar: "Na 1ª volta fizemos 21 pontos e regulámos as nossas intenções no sentido de conseguirmos o mesmo número de pontos, 42 pontos seria excelente para um clube na sua segunda época na 1ª Liga. Cada jogo tem uma história e, apesar de não podermos mudar o nosso padrão, podemos trazer coisas diferentes a nível estratégico para o nosso jogo. A nível emocional é fácil lidar com isto: estamos com mais 16 pontos em relação aos lugares de descida e a seis pontos das equipas que lutam pelos lugares europeus, é muito fácil encontrarmos um ponto que nos permita estimular os jogadores para cada jogo".Tulipa concluiu abordando o facto de o Vizela não vencer em casa há três jornadas. "Todos os jogos são importantes, mas no nosso espaço é importante marcarmos posição e ganharmos. Começámos a 2ª volta em casa com uma vitória sobre o Rio Ave, empatámos com o Chaves e perdemos contra duas equipas maiores, o Sp. Braga e o Benfica. Queremos voltar ao primeiro jogo, queremos voltar a ter competências para conseguirmos os três pontos e darmos alegrias aos adeptos, aos jogadores e ao staff. Queremos aproximar-nos dos lugares de cima, até numa perspetiva de podermos dar mais minutos a jogadores que têm trabalhado bem e que não têm tido oportunidades", rematou.