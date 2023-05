Tulipa: «É a nossa obrigação inverter este ciclo»

Tulipa fez ao início da tarde a antevisão do jogo com o Famalicão. O treinador do Vizela assumiu o mau ciclo da equipa, que atravessa um mau momento, depois de ter derrotas consecutivas, e já não ganha há quatro jornadas, uma vez que antes tinha empatado com o Boavista."Vamos ter um bom adversário pela frente e que também não passa por um momento muito feliz ao nível dos resultados, mas em termos competitivos de qualidade de jogo é dos melhores da Liga. Queremos muito inverter este ciclo e é uma obrigação nossa mudar os comportamentos mais recentes, ao nível da atitude competitiva. Vamos atrás dos três pontos para solucionar o nosso problema e chegar ao objetivo que temos dos 42 pontos. Mas a equipa tem de mudar a atitude que teve nos últimos jogos e foi isso que trabalhamos esta semana, pois precisamos de rever algumas coisas.""Sinceramente prefiro ter este enquadramento de andarmos afastados das últimas decisões porque somos uma equipa jovem. Esta equipa vai ter a oportunidade de estar outra vez na 1ª Liga e isso é o mais importante. Resolvemos atempadamente as nossas coisas, mas depois houve da parte da administração e da equipa técnica um natural reformular da ambição e traçamos novos objetivos. Já conseguimos ter este ano uma melhor pontuação da época anterior e isso garante um crescimento e uma estabilidade que são importantes para o futuro. Temos de também saber olhar para isso, dando passos seguros para crescer como equipa e encontrar melhores soluções para melhorar. A equipa preparou-se bem para estar mais forte e resolver atempadamente os seus problemas, mas queremos continuar a estimular o jogo da nossa equipa de uma forma em que os jogadores sintam até algum desconforto, podendo preparar-se para uma época ainda mais exigente como será a próxima. Além disto tudo, já todos sabemos que as equipas da parte mais baixa da tabela não conseguem ter um ciclo de vitórias muito grande. É normal o que nos está a acontecer e é preciso saber lidar com isso"."O Famalicão foi a equipa que mais evoluiu para um patamar de excelência durante esta segunda volta do campeonato, uma agressiva que consegue pressionar o adversário em todo o campo, com capacidade e jogadores que têm desequilíbrio ao nível individual. Uma equipa que ataca bem por fora e nós temos que fazer pela vida a tapar essas virtudes que tem o adversário, não deixar que entre em meio-campo, com capacidade também para nos readaptarmos e defender bem a baliza, até porque o adversário através dos cruzamentos é uma equipa forte e domina bem isso. No jogo da 1ª volta, conseguimos atacar bem a segunda vaga, com jogadores fortes no duelo ao nível defensivo e foi isso que tentamos fazer esta semana, fazendo ver à nossa equipa que o adversário tem coisas muito boas e outras que também tem não faz bem e vamos tentar explorar isso."