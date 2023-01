Tulipa e o jogo com o Rio Ave: «Vai resolver-se tudo no pormenor e no detalhe»

O Vizela recebe este domingo (15h30) o Rio Ave, num jogo em que Tulipa espera uma resposta positiva da equipa, depois da derrota em Alvalade."A forma como trabalhámos a semana foi a pensar na vitória. Estudámos bem o adversário, que é competente, tem muita qualidade no seu jogo posicional, mesmo contra as equipas grandes gosta de assumir o jogo. Sabemos quais são os momentos que temos de melhorar para termos a segunda volta ao mesmo nível da primeira.""A nossa sente-se confortável em casa, pela responsabilidade dos adeptos. percebemos também que é o nosso espaço e é onde queremos dominar e fazer pontos. Sem descurar a reção o que esperamos do Rio Ave, que é competitivo. Vai resolver-se tudo no pormenor e no detalhe. Teremos de ter a capacidade para perceber as variáveis do jogo contra um adversário forte.""Temos de ser mais eficientes nos momentos ofensivos e defensivos. Vai ser um fator determinante para o nosso sucesso na segunda volta. Não sofrer golos, não depende apenas do setor defensivo, mas de toda a equipa. Há claramente uma ideia bem assimilada pelos jogadores da frente que se sacrificarem a ser o primeiro obstáculo ao adversário.""Este momento traz alguma instabilidade às equipas, que não querem perder os seus melhores ativos, é essa uma das nossas prioridades, guardar os jogadores importantes para nós. Quem vier, terá de acrescentar e trazer características diferentes. O Pedro Ortiz já chegou e joga numa posição de 6. Tem muita qualidade técnica e do conhecimento do jogo, mas ainda tem de entrar numa dinâmica diferente, na intensidade, precisamos dele sem bola com coisas diferentes. O Matías tem surpreendido, tem entrado com uma energia muito boa a nível da intensidade.""Tem sido um jogador importante para nós. Melhorou muito na forma como está a interpretar as usas características."