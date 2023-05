Tulipa: «É um resultado que não queríamos»

Após o jogo do Vizela frente ao Famalicão neste sábado, o treinador dos vizelenses, Tulipa, mostrou estar descontente com o desfecho da partida."É um resultado que não queríamos. Queríamos os três pontos. O empate ajusta-se ao que se passou no jogo. O Famalicão esteve por cima na primeira parte, mais seguro e confiante. Não fomos tão confiantes com bola como normalmente somos. Deixámos o jogo passar. A equipa do Famalicão é forte nos duelos, e isso tirou-nos algum protagonismo na hora de ficar com a segunda bola para jogar no meio-campo ofensivo", afirmou."Na segunda parte, falámos com a equipa, vimos o que estava a falhar na nossa pressão e ficámos mais compactos e agressivos, embora não tão largos como equipa. O jogo esteve mais para o nosso lado do que para o do Famalicão. Depois da expulsão, tivemos oportunidade de circular a bola, mas a circulação foi um bocadinho lenta. E as oportunidades que tivemos não as conseguimos marcar", acrescentou.O técnico de 50 anos parabenizou Igor Julião (defesa do Vizela) pela tomada de posição relativamente reivindicações da classe de professores."É uma pessoa boa, competente, profissional. Quando aqui cheguei, não jogava tanto. Ganhou oportunidades. É uma pessoa com caráter, tendo manifestado o apreço pelos professores, cada vez mais uma profissão com um desgaste intenso. Partilho da opinião dele. É muito bom as pessoas olharem para os desportistas e verem neles alguém capaz de olhar para a sociedade, que tem as suas dificuldades. Um abraço para os professores", concluiu Tulipa.