Tulipa: «Esta é uma vitória do caráter da nossa equipa e dos nossos jogadores»

Tulipa, treinador do Vizela, analisou as incidências da 18ª jornada da Liga Bwin que terminou com um triunfo dos minhotos (3-1) diante do Rio Ave."Tínhamos falado com a nossa equipa que seria um jogo de seis pontos. Jogávamos com um adversário com os mesmos objetivos que os nossos. Prevíamos dificuldades. O nosso adversário joga bem. Tivemos algumas dificuldades na primeira parte. O jogo foi mais controlado pelo Rio Ave, mas tivemos saídas interessantes. Sofremos a grande penalidade e o jogo foi logo para intervalo. Entrámos para a segunda parte com uma energia diferente. Às vezes, basta um ou outro jogador apresentarem essa energia para essa equipa mudar. Fizemos o empate e depois fomos muito melhores. Sentimos que os jogadores estão no bom caminho. Esta é uma vitória do caráter da nossa equipa e dos nossos jogadores. Adaptamo-nos ao que o jogo pede. Por exemplo, temos conforto quando dois ou três jogadores nossos se impõem no jogo, quando eles têm espaço para transmitir as suas ideias. Se é preciso ter sacrifício e vontade para dar a volta ao resultado, é. Fomos uma equipa pressionante e aguerrida, e os adeptos contagiaram-nos nesse sentido", reiterou o técnico.O Samu [autor do golo do empate] tem uma predisposição muito grande para andar sempre a correr, a lutar, a tentar ser melhor. Depois percebe muito bem o jogo: sabe quando tem de estar mais 'alto', quando tem de estar mais 'baixo', para se construir com três médios. Por vezes, pensamos que andámos perto do limite do nosso potencial, mas não andamos. Deixo uma palavra ao Aidara, que foi titular em Alvalade e hoje nem para o banco foi. Nesta equipa, temos pessoas saudáveis, que lutam pelos objetivos comuns."