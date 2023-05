Tulipa: «Mesmo estando numa posição tranquila, os meus jogadores querem ganhar»

Tulipa, treinador do Vizela, analisou a derrota dos minhotos em casa do Marítimo (1-0), em jogo a contar para a 33ª jornada da Liga Bwin."Um golo que já não contávamos sofrer, mas veio. Houve ali um percalço que tivemos, nomeadamente, a perda de um jogador num momento em que o adversário vai tentar tudo, ou seja, mete mais gente perto da área. Ao perdermos o Nuno Moreira quando já tínhamos feito as substituições, não conseguimos corrigir depois largura, entrou cruzamento e na segunda bola não conseguimos corrigir", considerou primeiramente o técnico, dando conta da vontade de querer vencer apesar de não ter um objetivo claro por que lutar na Madeira."Gostava de salientar aqui, acima de tudo, o bom jogo que foi. A intensidade alta, as duas equipas a quererem jogar para ganhar e é isto que torna o nosso campeonato competitivo. Quero deixar uma palavra de apreço aos meus jogadores, que, mesmo estando numa posição tranquila, querem ganhar e isso é importante para mim", frisou.