Tulipa: «Mostrar competência para vencer»

O treinador Tulipa não esconde a ideia de capitalizar o factor casa na receção ao Marítimo, mas também foi lesto a reconhecer a revitalização que o homólogo José Gomes proporcionou no conjunto insular para defender a necessidade de uma postura qualificada no sentido dos minhotos voltarem aos triunfos."Regressamos à nossa casa e a expectativa é a de mostrarmos a competência necessária para vencer o jogo frente a um adversário que tem tido gente nova a entrar constantemente e também tem demonstrado um crescimento de qualidade", confidenciou Tulipa, salientando que "o Vizela está preparado para a imposição física e tática com que o Marítimo deixou o Sporting desconfortável na última jornada": "Foi uma proposta de jogo audaz que temos de conseguir evitar e isso implica organização".Foco nas aptidões das soluções à disposição e também nos reflexos do trabalho que está a ser desenvolvido, até porque Tulipa considera que "o resultado em Famalicão não espelha o que se passou no relvado"."Apesar do desaire na reta final da última jornada, no cômputo geral o vizela foi igual ou superior, pelo que ficaram sensações positivas, que pretendemos consolidar nesta partida com o objetivo de amealhar os três pontos", comentou Tulipa, assumindo que o importante elo emocional com os adeptos estará sempre dependente do desempenho: "A minha estabilidade enquanto treinador depende exclusivamente dos resultados. Ninguém teria oportunidade de treinar este clube se perdesse os pontos todos na equipa de sub-23, nem eu aceitaria esse cenário. Para lá disso, a carreira de um treinador também está relacionada com os conteúdos e de como prepara a equipa, mesmo não ganhando com a frequência desejada, ao passo que a posição de uma equipa depende do conforto das vitórias. Na generalidade isto é transversal, porque todos os empregos dependem da sua produtividade".