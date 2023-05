Tulipa: «Não pedi a ninguém para ter uma oportunidade de ser treinador»

Declarações após o Vitória de Guimarães -- Vizela (3-0), jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado na segunda-feira no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães:

Tulipa reconheceu que o Vizela cometeu vários erros frente ao V. Guimarães (derrota por 3-0). "Não fomos nós na primeira parte. Adaptámo-nos à estrutura do adversário, mas isso não teve o efeito desejado. A responsabilidade é minha. Achávamos que, numa estrutura [defensiva] a quatro [jogadores], conseguiríamos suster o jogo posicional do adversário. Não pressionámos o adversário na sua saída a três. Nunca estivemos no jogo na primeira parte", disse o treinador do Vizela.





E prosseguiu: "O episódio do adepto [aos 27 minutos], que espero que fique bem, também nos deu algum transtorno. Não existimos na primeira parte. Nas muitas paragens que o jogo teve, perdemos concentração. Na primeira parte, estivemos aquém da nossa agressividade. Os adversários também nos vão conhecendo. Temos de arranjar alternativas [nas três jornadas que restam]. A perder por 2-0, colocámos um terceiro homem para a linha defensiva. Melhorámos no jogo. Tivemos algumas oportunidades para fazer o golo, mas mais uma ação do nosso adversário deu golo, comprovando a clara superioridade do Vitória face ao Vizela.O técnico deixou um comentário sobre os objetivos para esta temporada. "Tenho de dar energia à equipa [para melhorar]. É bem pior estar numa situação idêntica à do Marítimo, do Paços de Ferreira e do Santa Clara. Estamos numa posição estável, mas não queremos estar numa posição estável. Sofremos um golo [o primeiro do Vitória] muito idêntico face ao da semana passada [com o Paços de Ferreira]. Atacámos muito a frente e deixámos a descoberto o segundo poste. Não somos proibidos de sonhar, mas disse sempre que o segundo objetivo era somar o mesmo número de pontos da primeira volta [21, para chegar aos 42]. Temos mais três jogos para somar três pontos. Por norma, somos uma equipa consistente, mas hoje não o fomos."Por fim referiu-se ao desagrado manifestado pelos adeptos do Vizela. "Não gostei do que aconteceu no final. Eu não pedi a ninguém para ter uma oportunidade de ser treinador. Isso não é bom para os jogadores, não é bom para o treinador, não é bom para o clube. É uma 'bola de neve' que é preciso travar."