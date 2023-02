Tulipa: «Não somos uma equipa camaleónica»

O Vizela recebe esta sexta-feira (20h30) o Chaves com a vontade de repetir os êxitos mais recentes alcançados em casa. A equipa venceu os últimos três confrontos no seu reduto, curiosamente desde que Tulipa assumiu o comando técnico, desejando que a tendência de mantenha contra os transmontanos."O último jogo foi no domingo, não tivemos muito tempo para preparar o jogo. Vamos defrontar um adversário competente, mas também gostamos do que estamos a fazer. Os resultados aparecem sempre quando as equipas estão consistentes. Essa consistência ganha com disciplina, método, otimismo e acreditamos no nosso trabalho. Temos a intenção de fazer 3 pontos, porque temos essa necessidade. Pretendemos consolidar a posição que nos distancie dos lugares de baixo.""Espero um adversário, em alguns momentos, parecido connosco. Tem bons executantes no meio campo, jogadores criativos, que fazem bem as ligações, e alas com boa capacidade no um para um. Tem uma linha defensiva muito física, mas teremos de saber lidar com isso, chegando com vantagens que nos permita ferir o adversário. Somos bons nisso. Quem compreender melhor o jogo e for mais agressivo (que não tem quer com fazer faltas, mas na capacidade de sermos mais fortes dos duelos) terá mais oportunidades para mandar no jogo. É isso que queremos.""O Ivanildo fez essa referência, e bem, porque existe também uma grande simbiose com os adeptos, que puxam pelos jogadores. Mas não somos uma equipa camaleónica. Também fora de casa, nos últimos jogos com equipas grandes, conseguimos ser nivelados. Não houve um grande desfasamento contra o FC Porto e Sporting. Tivemos essa intenção e os jogadores conseguiram executar. Mas achamos importante que, contra estas equipas que lutam pelos mesmos objectivos, consigamos ser superiores em casa para conquistar os 3 pontos. A empatia entre a nossa equipa e os adeptos é importante para que as pessoas que vêm aqui saibam que vão encontrar um adversário grandioso, competente e que não levem daqui qualquer ponto.""Para os elementos chave do plantel, este já é a segunda época consecutiva na 1ª Liga e essa consistência dá uma maior maturidade pessoal. Temos sete vitórias, o mérito é todo dos jogadores e do seu trabalho, da forma como desenvolveram com o seu anterior treinador e se adaptaram ao novo. Isto tem que ver com a consistência do jogador e o grupo é muito bom. E quem anda ao redor deste plantel, são pessoas que desenvolvem as suas características para ajudar. Temos todas as condições para executar um bom trabalho."