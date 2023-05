Tulipa: «O Marítimo é das equipas que mais cresceu e evoluiu»

O Vizela defronta o Marítimo na sexta-feira (20h15) com a vontade de quebrar um ciclo de cinco jogos sem vencer. Mas pela frente terá um adversário necessitado de pontos para evitar a descida direta, deixando Tulipa desconfiado sobre a forma como o adversário irá assumir o jogo."Vamos defrontar um adversário que está numa situação complicada e que particularmente me diz muito, porque joguei lá e fui treinador nos sub-23. Tenho algum sentimento pelo Marítimo, mas há uma coisa que temos no Vizela, a consciência de que todos os jogos são para ganhar e este não foge à regra. Pese embora se faça duas ou três alterações, a equipa terá de demonstrar competitividade", frisou."Vamos trocar alguns jogadores, pensando neste jogo e nas características do adversário, assim como no jogo seguinte com o Sporting. Temos alguns jogadores à bica e queremos os jogadores disponíveis para a despedida da época. Quero que fiquem vinculados a este magnífico trabalho que fizeram. Quando vimos que outros adversários directos celebraram há pouco a manutenção com 31 nos, nós já a alcançámos há muito tempo.""O Marítimo é das equipas que mais cresceu e evoluiu. Reforçou-se muito bem em janeiro, tem jogadores fortíssimos do meio campo para a frente. É das equipas que mais oportunidades consegue no jogo, mas tem algumas limitações atrás. É a defesa mais batida do campeonato e olhando para isso, queremos ganhar essa partida.Há neste jogo uma confrontação de ideias complexas, porque as equipas com o mesmo objetivo não jogam à mesma hora e isso pode trazer coisas diferentes para os adversários do Marítimo. Este é um critério que não era muito usual no passado. Acaba por perder a consistência que tínhamos há uns anos. As que lutam pelos mesmos objetivos deviam jogar à mesma hora."