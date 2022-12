Tulipa: «Poderíamos ter marcado mais um ou dois golos»

Tupila era naturalmente um homem feliz após o triunfo do seu Vizela, por 3-0, na receção ao V. Guimarães . Em análise ao encontro, o técnico dos vizelenses falou de um triunfo que podia até ter tido mais golos."O Vitória entrou muitíssimo bem, tem uma dinâmica muito interessante. Aproveita muito bem os três centrais no início da construção e tem os laterais muito altos. Não estávamos a acertar a pressão e tinham a bola livre para mudar o 'centro de jogo'. Deixámos que a pressão fosse feita pelo Osmajic. Quando não estávamos por cima, soubemos ser inteligentes.Num lance em que recuperámos a bola para aproveitar a profundidade, o Osmajic foi para cima do adversário, ganhou a grande penalidade e convertemos. Na segunda parte, a história foi totalmente diferente. Muita da posse de bola do Vitória não teve significado. Estivemos sempre mais perto do golo e poderíamos ter marcado mais um ou dois golos.São três pontos. Tínhamos esta necessidade de conquistar mais vitórias em casa. Os nossos adeptos são emblemáticos, aguerridos e gostam de ganhar. Esta vitória é importante para prepararmos a próxima semana, frente a outra equipa vizinha [o Famalicão]. Temos de olhar para o nosso foco e o nosso objetivo, que é ganhar uma distância grande para as posições seguintes [abaixo].Somos uma equipa inteligente. No Estádio do Dragão, [na derrota por 4-0 com o FC Porto para a Taça da Liga] até tivemos mais domínio do jogo, mas, na segunda parte, não conseguimos continuar com a intensidade no jogo. Na segunda parte, ganhámos com uma linha de cinco defesas atrás, não demos espaço ao adversário e demos sempre espaço aos nossos jogadores para saírem para o contra-ataque.Precisamos muito dos adeptos. Não guardo rancores [sobre críticas dos adeptos à sucessão do treinador Álvaro Pacheco]. Não tenho culpa nesse processo e respeito muito as pessoas que cá estavam".