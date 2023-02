Tulipa: «Podíamos ter resolvido cedo»

Tulipa apresentou-se resignado com o empate (1-1) diante do Gil Vicente, mas não deixou de lamentar a falta de eficácia do Vizela."Fomos melhores do que o adversário porque as oportunidades de golo no primeiro tempo foram todas nossas e até podíamos ter resolvido o jogo antes do intervalo. O Gil Vicente teve mérito a explorar o jogo posicional após o intervalo pela falta de intensidade na nossa linha média e tivemos de mudar a estrutura para correr atrás do resultado", rematou.