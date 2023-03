Tulipa quer mudar paradigma nos jogos grandes: «Parte final tem sido madrasta para nós»

O Vizela tem batido os pés aos principais clubes portugueses, mas as exibições não têm tido correspondência nos resultados. Um paradigma que Tulipa quer inverter já frente ao Sp. Braga."Gostaríamos que isso acontecesse, não só a exibição, mas também os três pontos. No último jogo em casa, não ganhámos, mas fizemos boa exibição. Queremos um padrão exibicional que nos permita pontuar. Não queremos fugir do que é a essência, do que é a qualidade do jogo, também das individualdades, mas defrontamos um adversário competente. Com bola, possivelmente dos mais competentes do campeonato, coom muita gente com boa tomada de decisão do meio campo para a frente. Queremos neutralizar isso e ter protagonismo e ter a bola.""Quisemos estruturar ideias pensando e ganhando também com isso, mas acrescentando uma agressividade e competitividade forte. As nossas características permitem atacar o espaço e ferir o adversário no ataque mais rápido. Toda essa gestão do jogar, entre andar no ataque mais apoiado e mais rápido, percebemos que essa variabilidade tem ferido adversários. Percebemos que queremos ser uma equipa mais pressionante, ganhar à frente era importante e isso é mérito da equipa e dos jogadores. Adaptaram-se bem a isso, não perdendo a qualidade de ter bola não só em meio-campo defensivo, mas progredindo também com a bola.""Vamos falando disso com os jogadores. A sensação é essa de sermos competitivos. Andamos sempre até à última para podermos concretizar pontos. Este jogo que fizemos no Estoril foi muito importante para gerar estabilidade para o que vai ser o campeonato. Não podemos também perder a ambição de querer contra uma equipa que tem crescido muito utilizando jogadores de formação. Sabemos que é uma equipa competente, mas já olhamos para o adversário e pensamos que o que estamos a fazer vai permitir ferir o adversário e ter protagonismo. Espero que assim seja, que o adversário ande algum tempo a readaptar-se ao nosso jogo e que consigamos concluir o nosso jogo com pontos. A parte final tem sido madrasta para nós. Andamos bem com o jogo até à parte final e por isto e por aquilo não somos capazes de concluir. O crescimento passa também por isso, por estarmos concentrados e inteiros para resolver o jogo.""Usámos no Estoril duas opções diferentes. Utilizámos um médio que se estreeou como titular e que fez um excelente jogo. Uma equipa que gosta de ter bola sente-se confortável com as características do Pedro Ortiz, entendemos que era momento para usar esse jogador. Vamos analisar o onze para poder escolher com toda a gente apta. O Bruno Wilson é importante para nós, mas fica de fora. Não o temos, mas temos uma coisa muito importante, que é toda a gente treina com vontade, toda a gente interpreta a nossa forma de jogar. Toda a gente entende que o jogo muitas das vezes é de readaptações, queremos que aconteça algo e esse algo não entra e não está, temos de nos readaptar. A equipa tem inteligência para fazer essas readaptações. Para isso, é preciso conhecer bem o jogo na sua plenitude. Confio em quem substituiu o Bruno Wilson e confio muito no Anderson que tinha ficado fora por castigo. Temos boas opções. Depois, é questão de perceber o adversário. É uma gestão que temos de fazer, é uma tomada de decisão do treinador para preparar o melhor onze e a melhor estratégia.""Palavra correta é criarmos ilusão. Definirmos objetivos para cada jogo e disputamos todos para ganhar. Não vamos com muitas referências defensivas. Olhamos muito para a nossa parte com bola e como conseguimos nesse momento ferir o adversário e temos essa ambição. O que ficou pré-estabelecido foi que fizemos primeira volta com 21 pontos e queremos conseguir no minímo igualar na segunda. Quando começámos, começámos com quatro jogos em que apanhámos o Vitória e o Sporting. Este trajeto foi o mais difícil, mas andamos dentro do número de pontos alcançado. Queremos melhorar o nosso jogo e o nosso jogo tem de ter melhorias a nível de organização ofensiva, a nível da dimensão defensiva, temos de conseguir ter mais tempo o adversário desconfortável. Somos pressionantes e queremos ser mais. Quando andamos por cima do jogo e do resultado, não ficar tantas vezes sem bola e não ficar em bloco médio/baixo. Pressionar o adversário quando está a perder. Passo seguinte é por aí.""Os adeptos são exigentes, estão presentes e acima de tudo estão a ajudar a equipa em momentos mais complicados. Estão lá para dar o clique e para apoiar, como foi caso do Gil e do Benfica. O jogo no Estoril não foi tão assim porque começámos a ganhar, mas sentimos a presença deles. Aqui, em nossa casa, tem de ser o nosso território. Precisamos deles para gerar energia forte para conquistarmos pontos."