Tulipa: «Queremos conter a avalanche ofensiva do Benfica»

O Vizela recebe este sábado (20h30) o Benfica com a confiança de tentar surpreender o atual líder do campeonato. Apesar de atribuir o favoritismo ao adversário, Tulipa acredita que os jogadores estarão à altura das exigências."Trata-se de um jogo contra o 1.º classificado, mais um em nossa casa. Temos a mesma ambição de quando defrontamos qualquer adversário. É uma equipa que traz muita gente, mas não fugimos do nosso pensamento. Queremos fazer pontos"."Quando iniciamos um jogo, cada equipa tem o seu plano. Por vezes é executado e não foge muito do que foi pensado, outras vezes existem readaptações dos jogos e do mesmo plano. O pensamento do Igor é um pensamento que vai ganhando consistência como equipa que se quer impor no jogo. Quando nos impomos, é o adversário que anda atrás. Nem sempre conseguimos, mas não queremos fugir do que nós somos. Vamos defrontar um adversário que tem variáveis defensivas muito grandes. Segura bem a largura pelas laterais e obriga a fechar bem o espaço interior. Se não conseguirmos controlar o adversário no meio campo defensivo, metem gente a condicionar, mas queremos fazer o contrário, queremos conseguir conter a avalanche ofensiva do Benfica, tendo o cuidado de tentar mandar no jogo. Vamos tentar ter bola e fazer que o adversário, na sua pressão, perca organização e algumas unidades para irmos atrás do nosso jogo"."Queremos muito fazer isso. Ter essa oportunidade, ter em alguns momentos o nosso ADN. O Benfica é uma equipa pressionante quando não tem bola. Os seus alas são médios adaptados a essa posição e têm a facilidade de serem pressionantes. Queremos ter algum conforto nas nossas saídas. Encontrar espaços para ferir o adversário. Isso vai depender como começarmos, do que se vai fazer. Se não formos uma equipa rigorosa em termos táticos, que não tenha ambição e vá para jogo só para defender, não vamos ser capazes de fazer o que procuramos"."Somos uma equipa que por norma joga em 4x2x3x1. Fizemos dois jogos com uma linha de cinco. Muitas das vezes introduzimos mais um jogador na linha defensiva, não para recuar, mas para controlar. Nem sempre quando se mexe é para defender. Muitas das vezes até é ao contrário. No Sporting houve essa necessidade por questões de individualidades. No Dragão já não fizemos. No jogo com o Gil Vicente optámos por esse sistema e teve que ver com o Fujimoto. Quando ele saiu, voltámos ao que são os nossos propósitos em termos de sistema"."Os alas do Benfica não são muitas das vezes muito rápidos. Mas são laterais muito fortes. Não vai ser necessário mudar muita coisa do que é a nossa ideia base. Teremos de ajustar em alguns momentos. Estamos preparados, vamos ver se somos eficazes nesse momento do jogo. Acreditamos muito no crescimento da nossa equipa, do conhecimento do nosso jogo e das adaptações. Teremos de ser compactos, coesos e agressivos. Quando digo agressivo, não é estar sempre a fazer faltas. Se ultrapassarem as nossas primeira e segunda linhas de pressão teremos de saber preparar o jogo".