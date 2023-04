Tulipa: «Resolvemos este jogo nos pontos fortes do nosso adversário»

Depois da vitória () sobre o Casa Pia, com direito a reviravolta, Tulipa, treinador do Vizela, analisou a partida e deu os parabéns à equipa."Um jogo até algo difícil de analisar. O nosso adversário é uma equipa forte com bola. Não encontrámos soluções para ativar a pressão e arranjar desconforto ao nosso adversário. Eles tiveram mais bola do que queríamos, mas também dissemos aos nossos jogadores que estes jogos carecem de paciência e inteligência. Acabámos por resolver este jogo nos pontos fortes do nosso adversário. Muito satisfeito com a equipa, que vai compreendendo as coisas. Hoje tivemos algumas limitações de alguns jogadores e notou-se também um pouco de fadiga nos jogadores que vieram das seleções. Vamos encontrando boas soluções no nosso plantel, de gente que quer protagonismo e ser importante no crescimento da equipa", afirmou o técnico, explicando o porquê de ter substituído Guzzo: "Retirámos o Guzzo porque já tinha um cartão amarelo e muitas vezes nos momentos de transição é preciso fazer falta e não o queríamos perder para o próximo jogo."O lateral esquerdo Matheus Pereira, após o apito final e ser eleito o homem do jogo, não escondeu a felicidade pelo momento."Fizemos um grande jogo, conseguimos virar o jogo e isso foi importante. Foi o meu terceiro jogo de 90 minutos, mas fico sempre feliz de entrar e ajudar a equipa, é esse o objetivo e quero manter isso para a época toda. Foi um jogo muito estudado, são uma equipa muito forte, defendem muito bem e foi difícil entrar na defesa deles. Fizemos dois golos de bola parada, conseguimos virar o jogo e depois tivemos o controlo do jogo e matámos o mesmo", referiu o defesa, sublinhando a importância da competitividade com Kiki Afonso: "O Kiki ajuda-me muito, é muito experiente e temos esta disputa muito saudável. É bom para mim, para ele e para o clube. Estou muito feliz com a minha época aqui, estou a adaptar-me bem e espero ajudar a equipa."Com o Vizela a três pontos (à condição) do 6.º lugar que pode dar acesso às competições europeias, Matheus Pereira revelou que no balneário existe esse objetivo. "Sonhamos disputar uma competição europeia. Não estamos longe, mas vamos jogo a jogo e somando pontos, que é o mais importante", confidenciou o lateral esquerdo.