Tulipa satisfeito com postura do Vizela apesar da derrota em Alvalade: «Saímos daqui dignos»

Tulipa considerou que o Vizela merecia sair com pontos de Alvalade, após um jogo em que os leões só chegarem ao golo da vitória (2-1) aos 90'+5 de penálti."Não conseguimos pontuar, mas gostaríamos muito de pontuar e penso que merecíamos. Foi um jogo difícil para nós.Sofremos um pouco, porque andamos muito tempo sem bola, mas quando a tivemos fomos com critério à frente, a mudar por dentro e a encontrar espaços para saídas. Sabíamos das dificuldades que íamos ter. O Sporting tem um jogo posicional muito bom, com largura pelos laterias, com muita gente por dentro, joga praticamente só com um médio e Pote entrelinhas. Se olhar ao que tem sido a nossa equipa mudámos a estrutura, ficamos com uma linha de cinco, quando normalmente jogamos a quatro. A postura da equipa foi muitíssimo boa, saímos daqui dignos com a certeza que estamos preparados para continuar a nossa luta e manter o clube na 1.ª Liga", começou por referir o treinador do Vizela."Balanço é bom. Fizemos uma primeira parte de campeonato com mais pontos desde que estamos na 1.ª Liga. As sensações é que efetivamente a equipa está a crescer, consegue ser competitiva, analisar bem o jogo e quando temos de sofrer, ajustar e sofremos juntos. Quando nos dão espaço somos uma equipa perigosa que os adversários têm dificuldade em controlar. A segunda volta é uma nova etapa. Manter o nível e, se possível, melhorar em alguns aspetos. Parabenizar a equipa pelo que é a sua atitude e o seu jogo, o compromisso e coragem de jogar jogo a jogo com o adversário. Nem sempre é possível, por vezes empurram-nos para trás, mas tivemos essa ambição", concluiu.