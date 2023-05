Tulipa: «Se me dissessem no início que íamos terminar com esta pontuação, podia duvidar»

Apesar da derrota (2-1) diante do Sporting na 34.ª e última jornada da Liga Bwin, Tulipa mostrou-se satisfeito com a resposta dada pelos seus jogadores."Hoje foi um jogo muito mais difícil para nós, não encontramos tantas soluções para termos bola e termos mais possibilidade de jogar o nosso jogo. Baixámos muito por responsabilidade do jogo posicional do Sporting e da qualidade individual e coletiva do Sporting. Jogam muito bem. Todos conhecem as dinâmicas deles, mas são difíceis de parar. Falámos lá dentro [no balneário] e disse-lhes que somos uma equipa habituada a querer jogar, mas que hoje foi contrariada. Jogadores deram boa resposta. O segredo para manter o clube no seu rumo, tem a ver com estes jogadores e esta relação, profissionalismo deles e prazer em querer jogar e competir", começou por referir o técnico do Vizela à Sport TV."São relações que vêm do Campeonato Nacional de Seniores. Esse tempo que passam juntos nota-se no campo e no treino. É muito fácil que Kiki, Kiko Bondoso, Guzzo e Samu ligarem jogo. Essa cumplicidade no social existe, não é só no jogo. É mais difícil de o conseguir quando os jogadores saem e têm de se formar novos plantéis. Estes jogadores que possivelmente vão sair deram muito ao clube. Alguns deles só começaram a dar muito ao futebol agora. Andaram muito tempo perdidos noutras divisões.""Se me dissessem que iria ter esta pontuação, que iríamos passar 7 ou 8 jornadas finais do campeonato com a nossa posição salvaguardada podia duvidar. Não conhecia tão bem a equipa e o caráter dos jogadores e poderia duvidar. Depois da primeira semana, achei que íamos conseguir o objetivo de forma natural. Ajustámos coisas que têm a ver com as minhas ideias e [os jogadores] cumpriram isso bem. A nível de treinador, orientei equipas médias e interessantes, mas os jogadores eram de nível médio. Disse-lhes que fico muito grato por ter treinado pessoas tão competentes, não só a nível profissional como humano. Ajudaram muito e a forma como se despediram da equipa é uma relação que se criou aqui, quando tinha tudo para não se criar. O mérito é dos jogadores e da estrutura. Por vezes achamos que quem está ao redor dos jogadores não vale tanto, mas até essa estrutura foi muito solidária e competente comigo", concluiu.