Tulipa: «Sofremos o golo quando estávamos a ter mais controlo»

Tulipa, treinador do Vizela, analisou o empate (1-1) caseiro diante do Boavista, em jogo a contar para a 28ª jornada da Liga Bwin."O nosso adversário jogou muito bem na primeira parte. Normalmente, é uma equipa que constrói bem, com os jogadores influentes no meio-campo a darem segurança na posse. Não fomos eficazes na primeira fase de pressão. O adversário encontrou sempre espaço para ligar [os setores]. Precisávamos de recuperar rapidamente a bola para consolidarmos a nossa forma de jogar. Fomos muito precipitados. Não somos uma equipa de andar muito para a frente com a bola. Somos uma equipa paciente, mas não o fomos na primeira parte. Tivemos duas oportunidades, mas o Boavista teve o controlo. Melhorámos isso [a pressão] na segunda parte, mas temos de ser pacientes e de ter linhas de passe que ajudem os jogadores a terem linhas de passe. Sofremos o golo quando estávamos a ter mais controlo. No final, começámos a ganhar duelos e a criar dificuldades, o jogo posicional melhorou e tivemos mais ocasiões", referiu."Não sinto pressão nenhuma. Nos últimos quatro jogos, fizemos 10 em 12 pontos possíveis. Hoje poderíamos ter chegado aos 12, mas jogámos contra uma equipa com décadas de história no campeonato. Temos de crescer com calma. Fiquei extremamente feliz por ter sido o Osama Rashid a marcar [o golo do empate], porque mantém a atitude profissional jogando muito ou pouco tempo. As coisas constroem-se pelo caminho certo e não pelo atalho. Pelo atalho, as coisas podem funcionar uma vez, mas depois corremos o risco de 'cair'. Para já, o nosso objetivo é atingir os 42 pontos."