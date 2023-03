Tulipa: «Somos competitivos perante qualquer adversário»

Tulipa, treinador do Vizela, elogiou, este sábado, os seus jogadores após o triunfo em casa do Estoril (3-0) , destacando a "alta intensidade" que a equipa mostrou dentro de campo."A primeira parte foi muito boa, na segunda parte gerimos muito mais o jogo sem bola, houve momentos na primeira parte em que a equipa teve muito critério e o resultado acabou por se ajustar ao que se passou aqui no jogo. Este jogo era relativamente difícil para nós, porque nós reportámos a nossa informação sobre o que acontecia anteriormente, mas sabemos que em três dias não se mudam muitas coisas", começou por referir após a partida.O técnico deixou ainda uma palavra aos jogadores que saíram do banco de suplentes e que, na sua opinião, "entraram muitíssimo bem". "Nós jogámos muito bem, com intensidade alta, e portanto é isto que digo aos jogadores: somos competitivos perante qualquer adversário"."Jogámos contra três, quatro equipas entre o que são as cinco primeiras classificadas, portanto não é fácil conseguir vitórias contra essas equipas, mas ambicionamos isso, ambicionamos ter um percurso ligeiramente idêntico ao que foi a primeira volta", rematou.