Tulipa: «Tivemos remates e alguma qualidade, mas faltou-nos ser mais agressivos»

Tulipa (treinador do Vizela, analisou as incidências da goleada caseira (0-4) consentida frente ao Sp. Braga, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin."Não estávamos à espera [deste resultado], porque acreditamos no nosso potencial. Planeámos bem o jogo. Reconhecemos ao adversário competência quando tem bola. O jogo foi equilibrado na primeira parte. Depois daquele lance em que se analisa o penálti e dá fora de jogo, perdemos um bocadinho a concentração. Sabemos que o adversário é rápido nas reposições de bola. Não ajustámos rapidamente os posicionamentos e não fomos eficazes a controlar o remate de média distância que deu o golo. O Sporting de Braga chegou ao intervalo a vencer injustamente. Na segunda parte, tivemos mais dificuldades. Somos uma equipa que quer sair a jogar. Em alguns momentos, perdemos algumas bolas que deram transições ao adversário. O adversário fez sete remates à baliza e foi assertivo. Tivemos remates e alguma qualidade, mas faltou-nos ser mais agressivos nos duelos, saber parar o jogo. O resultado ajusta-se. Poderíamos ter marcado mais um ou dois golos, mas a vitória do Sporting de Braga é inquestionável", começou por dizer."Em casa, há mais pressa do que o normal, mas temos de ter coerência no que fazemos. Nem sempre construímos a três [médios]. Quando temos os laterais profundos, não conseguimos recuperar. E o Braga é das melhores equipas a aproveitar essas situações. Quando perdíamos a bola, rapidamente o Braga estava perto da nossa baliza. Queríamos muito criar roturas com o Osmajic. Muitas das vezes, adiantou-se à linha defensiva e ficava em situação de fora de jogo. E o nosso momento de transição defensiva não foi o melhor. Temos de o melhorar".