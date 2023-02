Tulipa visa arbitragem do Vizela-Benfica: «Não pode haver dois pesos e duas medidas»

Tulipa deixou reparos à atuação da equipa de arbitragem, chefiada por Nuno Almeida, após a derrota do Vizela frente ao Benfica."Nos primeiros 10/12 minutos, nós entramos condicionados pelo bom jogo posicional do Benfica. A partir dos 15 minutos iniciais, fomos mais agressivos a ter bola, com algum tempo de posse e criámos oportunidades e dificuldades ao Benfica. Tivemos oportunidades incríveis para marcar, mas não foi o nosso dia. Deixar uma palavra de apreço aos jogadores, foram corajosos, não tiveram medo de jogar contra uma equipa forte e sem receio de jogar contra as adversidade que acontecem no jogo. Estou muito satisfeito com o nosso jogo. Tivemos de trocar alguns jogadores por risco de podermos lesionar alguns.Não esperava que pudéssemos ter um jogador expulso desta forma e perante outras ações mais agressivas no jogo por parte do adversário, que passaram ao de leve. Mais uma vez, orgulho nos jogadores e na execução do plano de jogo. Levantar a cabeça e recuperar energias para alcançarmos o nosso objetivo", começou por referir o técnico dos vizelenses."Expulsão condiciona-nos um bocado, mas o jogo resumiu-se na eficácia. Tivemos oportunidades, não fomos eficazes e, quando teve a oportunidade, o Benfica marcou. Não mudámos o nosso jogo, fomos obrigados a defender mais do que pretendíamos, continuamos a jogar o nosso jogo. Perdemos jogadores competentes no início por fadiga e porque estavam a sentir-se mal. Os jogadores que entraram entraram bem, fizemos um ótimo jogo e o resultado não mostra o que foi o jogo", acrescentou, abordando depois o facto de o Vizela ter por hábito jogar bem com os grandes, mas acabar por perder."A parte mental é algo que podemos tabalhar, mas há outras coisas que não podemos fazer ou dar a volta. Se houver justiça equitativa nas decisões que se tomam... Se formos ver dentro da área há a possibilidade de penálti sobre o Osmajic e não se vai ver. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Mas não queremos saber dessa parte, é algo que não controlamos. Controlamos a produtividade dos jogadores, a capacidade de melhorar em momentos do jogo contra os mais fortes e crescer para garantir a permanência", concluiu.