Um treino diferente: plantel do Vizela acarinhou grupo de refugiados

O plantel do Vizela recebeu uma Vizela especial, esta quarta-feira, abrindo as portas a um grupo de jovens refugiados chegados recentemente da Ucrânia.Estes miúdos, que entraram para os sub-15 do clube há sensivelmente uma semana, tiveram a oportunidade de privar de perto com o grupo orientado por Álvaro Pacheco, recebendo no final camisolas e material desportivo.Para a posteridade ficaram várias fotografias do momento.