Valter Vieira é o novo diretor desportivo do Vizela

O Vizela oficializou Valter Vieira como o novo diretor desportivo e o mais recente responsável minhoto, que esteve 14 épocas vinculado ao V. Setúbal, onde chegou a exercer o cargo de team manager da equipa profissional, já se pronunciou sobre o projecto dos minhotos."O Álvaro Pacheco estava no anterior projeto e faz parte do novo. Tem paixão, ambição e é o que queremos. O nosso plantel é o melhor o mundo. Confiamos a 100 por cento no plantel e equipa técnica", começou por referir Valter Vieira, assumindo que "o Vizela não tem os pontos pretendidos, mas vai conseguir atingir os objetivos delineados": "É ainda tudo novo. Queremos ajudar o clube a crescer e depois vamos ajustando. Se acharemos que é possível trazer alguém em janeiro para acrescentar, iremos fazer com certeza. Será um tema para debater com o treinador. Pode até não ser preciso nada".Foco na estabilidade, contudo, sem descurar o plano de evolução sustentada que também foi suficiente para captar o interesse de um novo investidor."O Vizela tem muita margem de crescimento. Houve um investimento por parte do grupo e estamos aqui para fazer o clube crescer ainda mais", sustentou Valter Vieira.