Vizela acerta rescisão de contrato com David Martins

O Vizela anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com David Martins para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. O jogador despede-se assim do clube que representava desde 2011."Onze anos não são onze dias. O e o rescindiram amigavelmente o contrato que ainda vigorava, mas a ligação entre as partes não se esquecerá. Obrigado pelo contributo prestado dos Sub-13 à equipa principal e as maiores felicidades para os próximos projetos pessoais e profissionais. Continuaremos juntos", podia ler-se no comunicado emitido pelos minhotos.Na temporada passada, o jovem alinhou maioritariamente pela equipa sub-23 (23 jogos), mas ainda foi lançado por Álvaro Pacheco num encontro da formação principal.