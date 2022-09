Vizela acerta transferência de Alexander Schmidt a título definitivo

Alexander Schmidt vai reforçar o Vizela a título definitivo. A transferência do ponta-de-lança, de 24 anos, ficou acordada com o Lask Linz, que aceitou a rescisão do jogador para que se pudesse vincular aos minhotos com um contrato que deverá ser de três anos. Schmidt já se encontra em Vizela e chega com o principal objetivo de colmatar a lacuna que ainda existia na frente de ataque, principalmente depois das saídas de Schettine e Cassiano.O ponta-de-lança vinha sendo suplente utilizado neste início da temporada, somando três jogos e 1 golo marcado. Conta com passagens pela seleção sub-21 de Áustria.Com a chegada de Alexander Schmidt, o plantel fica encerrado.