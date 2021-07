Vizela anuncia reforço proveniente do Ajax

O Vizela anunciou a contratação de um reforço proveniente dos quadros do Ajax. Trata-se de Alex Méndez, um médio de 20 anos natural de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, mas também com nacionalidade mexicana.





Passou pela formação dos LA Galaxy e pelos juniores do Friburgo (Alemanha), ainda antes de ter integrado os quadros dos holandeses do Ajax, onde competiu na equipa B. O acordo com o Vizela é válido por três épocas.