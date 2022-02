Vizela aponta dualidade de critérios à arbitragem do jogo com o Paços de Ferreira

O Vizela voltou a apontar o dedo à arbitragem do jogo deste sábado com o Paços de Ferreira, a qual esteve a cargo de David Silva. Depois de, no final do encontro, o diretor desportivo do clube minhoto ter criticado a atuação do juiz na sala de imprensa, agora o Vizela publicou um vídeo nas redes sociais, com lances do encontro, no qual visou a "dualidade" que considerou ter sido levada a cabo por David Silva."A dualidade tem gestos, ações, imagens. As de ontem são estas e vão além da expulsão do jogador do FC Paços de Ferreira que não o foi ou da expulsão do jogador do FC Vizela que ninguém percebeu", pode ler-se na legenda do vídeo, que mostra as duas faltas que valem o cartão amarelo e consequente vermelho a Samu e outros lances faltosos com jogadores dos castores como protagonistas.Recorde-se que a equipa de Álvaro Pacheco terminou reduzida a nove jogadores, após as expulsões de Cassiano (8') e Samu (85').