Vizela aponta lances em que diz ter sido prejudicado em Guimarães

O Vizela publicou um pequeno vídeo com imagens do jogo desta quarta-feira, em Guimarães, e que acabou na eliminação da Taça de Portugal, já no prolongamento. Nas imagens retiradas da transmissão da Sport TV, os responsáveis vizelenses apontam alguns lances onde consideram terem sido prejudicados, nomeadamente a jogada que deu o penálti que permitiu ao Vitória marcar o golo da vitória.São também mencionadas as faltas que levaram às expulsões de Anderson e Tomás Silva, comparando-as com situações existentes no lado adversário, mas sem que tivessem sido sancionadas com o mesmo critério disciplinar.