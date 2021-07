Vizela aposta na formação e renova com Ventura até 2024

Tiago Ventura vai continuar no Vizela pelo menos até 2024, anunciou o clube esta sexta-feira. O avançado, de 19 anos, alinhou nos sub-19 dos minhotos na época passada e é assim uma aposta de futuro do clube.





Com passagens por Gondomar, Colégio de Ermesinde e Sousense, Ventura prepara-se agora para dar o salto para o escalão sénior. De resto, o jovem tem vindo a trabalhar com o plantel principal do Vizela ao longo da pré-época.A equipa de Álvaro Pacheco continua a preparar o arranque oficial da temporada, agendado para este sábado, frente ao Estrela da Amadora.