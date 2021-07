Vizela apresenta mais um reforço que chega do Sporting

Tomás Silva, médio de 21 anos, foi oficializado esta sexta-feira pelo Vizela. O médio, proveniente do Sporting, assina um contrato válido para as próximas três temporadas, depois de ter feito a estreia na Liga NOS pelos leões em 2020/2021, no último jogo do campeonato frente ao Marítimo.





Internacional sub-20, Tomás Silva fez toda a formação no Sporting (13 temporadas). Na última época, alinhou na equipa B, mas integrou por diversas vezes os trabalhos da equipa principal.Tomás Silva é o segundo jogador proveniente do Sporting a chegar a Vizela, depois do médio ofensivo Nuno Moreira , de 22 anos, também com mais de uma década de formação leonina.