Vizela bate Sanjoanense em jogo particular

O Vizela venceu esta sexta-feira a Sanjoanense, por 1-0. O plantel orientado por Álvaro Pacheco deslocou-se hoje até São João da Madeira para realizar um jogo particular frente à equipa local, o qual terminou com um triunfo dos minhotos pela margem mínima graças a um golo de Cassiano.





Tal como sucedeu no empate a duas bolas com a Oliveirense no particular realizado na quinta-feira, o responsável vizelense voltou a dividir minutos de competição por todos os jogadores.